WM als Abschied: Schon sechs Teamchefs mussten ihren Stuhl räumen

Schon vor der WM in Katar hatte sich auch Roberto Martinez entschieden, seinen Job zu kündigen. Der 49-jährige Spanier, der seit 2016 belgischer Teamchef ist, schied in der Vorrunde aus. Belgien verpasste damit erstmals seit 1998 bei einer WM die K.-o.-Runde.

Otto Addo kehrt zurück in seinem Job als Talente-Coach von Borussia Dortmund, wo er noch zweieinhalb Jahre Vertrag hat. Sechs Monate liehen die Deutschen den 47-jährigen gebürtigen Hamburger Ghana als Teamchef.

In Spanien wird Luis Enrique, dessen Vertrag bis Ende des Jahres geht, nach dem Achtelfinal-Aus nicht mehr weiter engagiert. Spaniens 61-jähriger U-21-Teamchef Luis de la Fuente wird den 52-jährigen Luis Enrique ersetzen.

Unrühmlich ging die Teamchef-Ära von Gerardo Martino in Mexiko zu Ende. Nach dem Aus in der Vorrunde wurde der 60-jährige Argentinier bei der Ankunft in Mexiko City beschimpft.