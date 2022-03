Wirbel um TV-Sager: "Das hätte selbst Stevie Wonder gesehen"

SRF-Kommentator Sascha Ruefer sorgte mit einem Spruch nach vor dem Penaltytreffer für England zum 2:1 für einen viralen Aufschrei. Als sich Schiedsrichter Andreas Ekberg nach VAR-Intervention mehrmals die Bilder von Zubers Handspiel ansah, meinte Ruefer, dass selbst Stevie Wonder das Handspiel bereits bei der zweiten Zeitlupe gesehen hätte. Der berühmte Sänger Stevie Wonder (71) ist von Geburt an blind. Den Vergleich kommentierten einige aufgebrachte User im Internet mit "unterste Schublade" oder "tiefstes Niveau!" Ruefer meinte tags darauf: "Es gab zugegeben schon bessere Sprüche als den Stevie-Wonder-Vergleich."