Eriksen traf bei Comeback im dänischen Team

Deutschland setzte die Siegesserie unter Bundestrainer Hansi Flick fort. Im Test gegen Israel gelang der DFB-Auswahl in Sinsheim ein 2:0 (2:0). Es war der achte Erfolg im achten Spiel seit Flicks Amtsantritt als Nachfolger von Joachim Löw. Die Tore für die überlegenen Gastgeber erzielten die Chelsea-Profis Kai Havertz (36.) und Timo Werner (45.+1). Thomas Müller traf kurz vor Schluss mit einem Foulelfmeter nur das Aluminiumgehäuse. Auf der Gegenseite parierte Kevin Trapp in der Nachspielzeit einen Strafstoß von Yonatan Cohen. Flick nutzte die Partie für eine Reihe personeller Experimente. Der nächste Test steht am Dienstag in den Niederlanden an.

Dank Harry Kane gewann England gegen die Schweiz. Im Duell zweier WM-Teilnehmer setzte sich die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate vor 90.000 Zuschauern im Wembley-Stadion etwas glücklich mit 2:1 (1:1) durch. Die Schweizer kassierten damit im achten Spiel unter Teamchef Murat Yakin, der nach der EM 2021 übernommen hatte, die erste Niederlage. Tottenhams Kane entschied die Partie per Handelfmeter in der 78. Minute. Breel Embolo (22.) hatte die Schweizer per Kopf in Führung gebracht. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit glich Luke Shaw für die Three Lions aus (45.+1). Salzburgs Noah Okafor kam bei der Schweiz nicht zum Einsatz.

Dani Olmo bescherte Spanien im Duell mit Albanien mit seinem Treffer in der 90. Minute noch einen Sieg. Beim 2:1-Heimerfolg im Stadion Cornella-El Prat bei Barcelona waren die Gastgeber durch Ferran Torres (75.) in Führung gegangen. Myrto Uzuni von Granada traf aus einem abgefälschten Schuss zum Ausgleich für Albanien (85.), ehe Olmo noch zur Stelle war. Es war das erste Länderspiel der Spanier in Katalonien seit 18 Jahren.