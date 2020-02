Wirbel um Kreissl-Abschied: Sturm-Duo wieder auf Kuschelkurs

Es war ein Drama in mehreren Akten, dass sich bei Sturm Graz am gestrigen Montag abspielte. Erst wurde eine Aussage von Vereins-Präsident Christian Jauk publik, der in einem Interview mit Sky den nahenden Abgang von Sportdirektor Günter Kreissl bestätigte.

Dieser wollte davon freilich nichts wissen, ärgerte sich gegenüber der Kleinen Zeitung über seinen Präsidenten und nannte dessen Verhalten "unprofessionell". Am Montag-Abend luden die Grazer schließlich zu einem Pressegespräch mit Kreissl, der zur aktuellen Entwicklung Stellung nehmen wollte.