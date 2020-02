Sturm-Präsident bestätigt: Abschied von Kreissl rückt näher

Eine konstante Frühjahrssaison und Rang drei in der Fußball-Bundesliga hat Geschäftsführer Günter Kreissl als Ziel von Sturm Graz ausgegeben. Der Start ist am Sonntag missglückt. Die Steirer kassierten mit einem 1:2 gegen Mattersburg bereits die fünfte Niederlage im zehnten Heimspiel und müssen im Kampf um die Meisterrunde noch nachlegen. "Ein mega-enttäuschender Nachmittag", gestand Kreissl.

Der Sportdirektor der Grazer steht zudem selbst auch im Fokus, ein Abschied zum Ende der Saison wird immer wahrscheinlicher. Das bestätigte nun auch Sturm-Präsident Christian Jauk in der Sendung "Mein Verein" auf Sky Sport Austria. "Das hat Günter selbst schon in einigen Interviews angedeutet – und ich kann das so bestätigen. Ich möchte aber auch hinzufügen, wir werden jetzt nicht jede Woche in der Öffentlichkeit eine Diskussion führen", so Jauk.

Schicker als Nachfolger?

Kreissl stehe den Grazern jedenfalls noch bis zum Ende der Saison zur Verfügung."Das weiß ich beim Günter, darauf kann ich mich verlassen. Er hat mir gestern auch noch einmal bestätigt, dass er alles dafür tun wird, damit wir erfolgreich sind."

Als möglicher Nachfolger ist Andreas Schicker im Gespräch. " Andreas hat die Fähigkeiten, die ‘Denke’ und er ist einer der Jungen, denen man durchaus das Vertrauen schenken kann", ist Jauk überzeugt. Der Verein will noch im März eine Entscheidung treffen, was die Nachfolge angeht. Kreissl brauche jedenfalls eine Auszeit, "das muss man ihm zugestehen."

Der ehemalige Bundesliga-Tormann Kreissl war nach seinem Engagement bei Wiener Neustadt, wo er in der zweithöchsten Spielklasse in der Saison 2015/16 zusätzlich auch noch Trainer gewesen war, seit 1. Mai 2016 für Sturm Graz als Sportdirektor tätig. Der 45-Jährige hatte seinen Sturm-Abgang mit Ende der aktuellen Saison bereits in Interviews durchklingen lassen.