"Wir gehen grob fahrlässig mit den Chancen um"

Die Austria hätte sich den Sieg verdient, dazu hätte sie aber einen Beitrag leisten und die vielen Chancen nach der Pause auch nützen müssen. Trainer Schmid: "Leider hatten wir nicht das erhoffte Erfolgserlebnis. Wir gehen leider grob fahrlässig mit den Chancen um."

In der Vielzahl der Chancen sah er etwas Positives, auch in der Reaktion nach dem 0:1, als die Austria unbeirrt nach vorne spielte. "Der letzte Pass kam leider nicht oft an." Er glaubt nicht, dass es an der Entschlossenheit liegt. "Vielleicht fehlt der Sieg, vielleicht einfach die Lockerheit in diesen Situationen."