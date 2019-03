Windtner: "Teamchef-Diskussion bringt jetzt sicher nichts"

Der Faden sei gerissen, als Marko Arnautovic und Co. nach der frühen Führung "in einen sehr starken Zurückspielmodus verfallen sind", sagte Windtner. "Das ist oft ein Problem bei uns." Ein weiterer Knackpunkt waren laut dem ÖFB-Boss die vielen vergebenen Chancen beim Stand von 1:1.

So kam es am Ende zu einem "klassischen Selbstfaller", wie es Windtner nannte. "Wir haben in den ersten 25 Minuten genau in die Spur gefunden, die wir uns vorgenommen haben. Es war dann unerklärlich, dass man in so eine Sorglosigkeit verfallen ist." Das Tor zum 1:2 hatte für den Verbandschef "Schülermannschafts-Charakter", das Spiel generell erinnerte ihn an das 2:3 im Oktober 2016 in der WM-Qualifikation in Serbien. "Da sind wir ähnlich ausgetanzt geworden, nur hatte Serbien eine ganz andere Qualität."

Der Schlendrian der ÖFB-Kicker

Offenbar gelang es Foda nicht wie Marcel Koller zu Beginn dessen Amtszeit, den ÖFB-Kickern den Schlendrian auszutreiben. "Das könnte man primavista meinen", gab Windtner zu. "Ich brauche aber gar nicht erwähnen, was es unter Koller alles gegeben hat, wie zum Beispiel Alaba aufs Feld gekommen ist und seine Rolle nicht gespielt hat et cetera."