Wimmer-Debüt gegen Klagenfurt: Die Austria startet ins Frühjahr

Jürgen Werner, Investor und Berater des Aufsichtsrates spricht von einer Partie, die die Richtung weisen könnte. Er feiert seine Premiere als offizieller Sportvorstand der Wiener Austria: "Daher wünsche ich mir umso mehr einen Sieg." Er weiß um die Kritik an seiner Person samt neuer Position. "Überzeugen kann man nur mit der Arbeit. Wir arbeiten schon an der Mannschaft für die nächste Saison." Die Arbeitsaufteilung zwischen ihm und Sportdirektor Manuel Ortlechner stellt sich für Werner klar dar. "Manuel ist operativ tätig, als Sportvorstand habe ich Schulter an Schulter mit Finanz- Vorstand Gerhard Krisch auch andere Dinge zu bewältigen."