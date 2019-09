Austria bei Wolfsberg: „Nicht mit leeren Hände heimfahren“

Nicht selbstverständlich ist, dass die Verantwortlichen der Wiener Austria nach solch einem wenig zufriedenstellenden Start die Ruhe bewahren, was wohl an der Person Peter Stöger liegt. Der neue Sportvorstand sieht seine Aufgabe auch darin, kühlen Kopf an den Tag zu legen, wo bei anderen schon der Deckel vom Kochtopf zu fliegen droht. „Es ist in unserer Situation enorm wichtig, dass wir in Ruhe arbeiten können und äußere Einflüsse von der Mannschaft fernhalten. Deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass wir die volle Unterstützung des ganzen Vereins spüren“, atmet Ilzer durch, der zugibt, dass man im violetten Spiel immer noch nach der idealen Abstimmung sucht.

Die fehlende Stabilität in der Defensive ist auch eine Folge der vielen Ausfälle. Zur Personal-Situation: Immerhin, Palmer-Brown kehrt nach seiner Sperre zurück, Borkovic befindet sich wieder im Mannschaftstraining. Madl und Schoissengeyr sind dagegen noch im Aufbau.