"Wir wollen das beste Ligaformat für Wien"

Vor mehr als 100 Jahren wurde der Wiener Fußball-Verband (WFV) , der sich historisch aus dem Engagement britischer Gastarbeiter für den Wiener Fußball entwickelt hat, 1923 als eigenständige Organisation gegründet. Über die Jahrzehnte überdauerte der Verband Hürden wie die Abspaltung des heutigen ÖFB und die Zwangsauflösung nach dem Anschluss an das deutsche Reich .

Heute stellt der WFV den Spielbetrieb für mehr als 23.500 Spielerinnen und Spieler aus 213 Vereinen, davon knapp 15.000 aus dem Nachwuchsbereich. In all diesen Kategorien konnte der WFV über das letzte Jahr einen Zuwachs verzeichnen. Die gegenwärtigen Herausforderungen gestalten sich zwar anders als im vergangenen Jahrhundert, dennoch fordert der Wandel der Zeit den Verband. Im KURIER-Gespräch sprach Präsidiumsmitglied und Öffentlichkeitssprecher Johannes Dobretsberger über ...

... Herausforderungen

Um reinzuhören was die Vereine beschäftigt und herauszufinden, wo wir noch besser unterstützen können, haben wir eine interne Umfrage gestartet, die alle zwei Jahre durchgeführt werden soll. Wir wollen uns damit messbar machen und uns stetig verbessern. Der Grundtenor war im ersten Durchgang ein durchaus positiver, so auch, was die Nachwuchsarbeit betrifft. Kritisch betrachtet wurde von den Vereinen unter anderem das Fehlen ausreichender Trainerkurse, sowie ungleiche Spielstärken in den Ligen. Dadurch, dass viele größere Vereine 1B-Mannschaften haben, die auf mehr und bessere Ressourcen zugreifen können als konkurrierende Lokalmannschaften, wird das Spielniveau in den unteren Klassen oftmals verzerrt.