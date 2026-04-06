Kein Osterwunder für den SV Güssing - Abstieg rückt näher

Von Fabio Tartarotti Den Sportplatz des SV Güssing darf man zweifelsohne zu einer der eindrucksvollsten Spielstätten der Ost-Region zählen. Hinter dem Spielfeld ragt imposant die Burg Güssing empor, die älteste noch bestehende Burganlage des Burgenlandes. Einst eine wichtige Festung zur Absicherung der Westgrenze des ehemaligen Königreiches Ungarn, ist Güssing mittlerweile schneller eingenommen als Sie „Uhudler“ sagen können (selbstverständlich an der Schank erhältlich).

Mit nur 15 Punkten rangiert Güssing am allerletzten Platz der Tabelle der 2. Liga Süd - Burgenland. Ausgerechnet Tabellenzweiter SC Pinkafeld kam im Zuge der 21. Spielrunde eingeritten um den Burgherren den Karfreitag zu vermiesen. In der ersten Hälfte stand das Tor der Gastgeber unter Dauerbelagerung. Dass es nach 45 min lediglich 0:1 stand und der Treffer vom Elfmeterpunkt kam, glich einem Osterwunder.