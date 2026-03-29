"Grenzt an Betrug" - Oberwart wettert gegen Schiedsrichter

Von Fabio Tartarotti Alles war angerichtet für Oberwart um den ersten Heimsieg seit der Winterpause einzufahren. Die Mannschaft hatte bislang mit einem enttäuschenden Start in die Rückrunde zu hadern. Drei Niederlagen und ein Sieg war die ernüchternde Frühjahrsbilanz vor diesem Wochenende. Gegen die SV Donau sollten drei Punkte her. Schon in der achten Minute gelang Halper der Führungstreffer, dann ging es für die Hausherren bergab. Sieben Minuten später glich Miroslav Beljan, Toptorjäger der RLO, aus. Oberwart spielte dennoch dominant, erzielte ganze drei Tore, alle drei wurden aber wegen Abseits aberkannt.

Kurz vor der Halbzeitpause kam es dann zur entscheidenden Szene: Oberwart-Stürmer Valdir lief im Duell mit einem Verteidiger aufs Tor zu, Donau-Keeper Jenciragic rückte aus dem Strafraum auf und brachte den Angreifer bei einer Kollision zu Fall – der Unparteiische sah kein Foul und ließ weiterspielen. Die Entrüstung der Oberwarter war enorm, gleich drei gelbe Karten gab es für die heftige Kritik an der Entscheidung. Oberwart konnte zwar in der zweiten Hälfte noch mal in Führung gehen, musste aber in der Nachspielzeit erneut einen Gegentreffer einstecken und sich somit mit einem enttäuschenden Remis zufrieden geben.