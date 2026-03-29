Parndorf mit viel Sturm und wenig Drang bei Spiel gegen Mauer

Von Lukas Bergmann

Es war ein hartes Spiel für den SC Parndorf. Das stürmische Wetter, der neu verlegte stumpfe Kunstrasen in Mauer und eine defensiv stabile Heimmannschaft. Das sind die Zutaten für ein 0:0, mit dem eigentlich keine Mannschaft so richtig zufrieden sein konnte.

Die Sturmböen ließen nicht nur die Begrenzung des VIP-Bereichs umkippen - hohe Bälle wurden zu einer Lotterie. Den eiskalten Temperaturen zum Trotz schafften rund 100 Fans von Mauer und Parndorf den Weg zum Sportplatz. Das Spiel war durch die Umstände jedoch nichts für Feinschmecker. Parndorf hatte zwar in den ersten zehn Minuten zwei riesige Chancen auf die Vorentscheidung, aber beide Male konnte sich Schlussmann Ecker auszeichnen. Danach passierte nichts - für ganze 50 Minuten. Es war ein zerfahrenes Spiel und den Fans wurde ein Mittelfeldkampf geboten ohne wirkliche Torraumszenen.