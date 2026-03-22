Vizekanzler Babler im Gespräch zur Regionalliga-Ost

Von Fabio Tartarotti In der protokollarischen Rangordnung bekleidet Andreas Babler als Vizekanzler das vierthöchste Amt der Republik Österreich. Bei seinem Kindheitsverein FCM Traiskirchen steht der ehemalige Bürgermeister der Stadtgemeinde als (Ehren-)Präsident zumindest symbolisch an der Spitze der Vereinsordnung. Am Freitagabend wohnte Babler als Matchpatron dem gutbesuchten Schlagerspiel gegen den Wiener Sport-Club in der ARBÖ-Arena von Traiskirchen bei. Nach Abpfiff eines hochunterhaltsamen Spiels voller Wendungen, Tore und mehrfachen Ausschlüssen, das mit einem 2:2-Remis zu Ende ging, sprach der Vizekanzler mit dem

KURIER über ...

... die Partie

Als Ehrenpräsident meines Jugendvereins auf der einen und langjähriger großer Sport-Club-Fan auf der anderen Seite bin ich mit dem Unentschieden sehr zufrieden. Das Spiel selber war durchwachsen und hatte meiner Meinung nach auf beiden Seiten strittige Schiedsrichterentscheidungen, aber es war jede Menge Dramatik gegeben.



... den heimischen Regionalfußball

Für Österreich, die Länder und die Gemeinden hat der Regionalfußball einen sehr hohen Stellenwert. Wenn man in der Regionalliga Ost spielt, dann ist das eine anzuerkennende Leistung. Die Spieler haben eine Vorbildfunktion für die Kinder, für die das Ziel, selbst in der Liga zu spielen eine große Motivation ist, den Sport aufzugreifen und auch dabei zu bleiben.