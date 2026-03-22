Vizekanzler Babler im Gespräch zur Regionalliga-Ost
Von Fabio Tartarotti
In der protokollarischen Rangordnung bekleidet Andreas Babler als Vizekanzler das vierthöchste Amt der Republik Österreich. Bei seinem Kindheitsverein FCM Traiskirchen steht der ehemalige Bürgermeister der Stadtgemeinde als (Ehren-)Präsident zumindest symbolisch an der Spitze der Vereinsordnung. Am Freitagabend wohnte Babler als Matchpatron dem gutbesuchten Schlagerspiel gegen den Wiener Sport-Club in der ARBÖ-Arena von Traiskirchen bei. Nach Abpfiff eines hochunterhaltsamen Spiels voller Wendungen, Tore und mehrfachen Ausschlüssen, das mit einem 2:2-Remis zu Ende ging, sprach der Vizekanzler mit dem
KURIER über ...
... die Partie
Als Ehrenpräsident meines Jugendvereins auf der einen und langjähriger großer Sport-Club-Fan auf der anderen Seite bin ich mit dem Unentschieden sehr zufrieden. Das Spiel selber war durchwachsen und hatte meiner Meinung nach auf beiden Seiten strittige Schiedsrichterentscheidungen, aber es war jede Menge Dramatik gegeben.
... den heimischen Regionalfußball
Für Österreich, die Länder und die Gemeinden hat der Regionalfußball einen sehr hohen Stellenwert. Wenn man in der Regionalliga Ost spielt, dann ist das eine anzuerkennende Leistung. Die Spieler haben eine Vorbildfunktion für die Kinder, für die das Ziel, selbst in der Liga zu spielen eine große Motivation ist, den Sport aufzugreifen und auch dabei zu bleiben.
... einen möglichen Aufstieg
Wichtig ist, dass in Traiskirchen das Vereinskonstrukt passt und dass die Durchlässigkeit gegeben ist, um Fünf- und Sechsjährigen die Chance zu geben, hier ihren sportlichen Weg zu gehen. Das ist mir das Wichtigste. Ob die Klasse dann die zweite oder die dritte Liga ist, ist für mich zweitrangig.
Sportlich hat der FCM Traiskirchen (aktuell auf Rang 6) jedenfalls das Zeug zum Aufstieg, müsste dafür in den Top-2 landen. Einen Zulassungsantrag für die kommende Saison der 2. Liga hat der Verein jedoch nicht gestellt.
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