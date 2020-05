Hass-Parole und brisantes Foto aus der Rapid-Kabine

Nein, es war nicht die feine englische Art, wie so manche Rapid-Spieler unmittelbar nach der Partie den Derby-Sieg über die Austria in der Generali-Arena gefeiert haben. Aber Hütteldorf liegt ja bekanntlich nicht in England.

Es existiert ein Foto, auf dem Christopher Trimmel in der Kabine sitzend einen Schal um den Kopf gewickelt hat mit der Aufschrift „Tod und Hass dem FAK“. Daneben sitzt der mit einem Tuch vermummte Harald Pichler. Aufgenommen wurde das Bild von einem anderen Rapidler, der „lustige“ Schnappschuss fand alsbald den Weg ins Internet. Für eine Stunde. Eine mehr als entbehrliche Siegesfeier.