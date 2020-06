Wiedergutmachung

"Jetzt hast Du Dein Rapid-Herz wieder ausgegraben", rief Rekordnationalspieler Andreas Herzog vor dem Anpfiff schelmisch der Austria-Legende Herbert Prohaska zu. Für Prohaska fand sich, obwohl als ORF-Analytiker im beruflichen Einsatz, nur ein Stehplatz im engen Hanappi-Stadion. Bei den Europa-League-Gruppenspielen kann Prohaska wieder sitzen. Denn Rapid übersiedelt ins große Happel-Stadion, gleichgültig, ob das erste Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden muss oder nicht.

3:0. Damit erspart Rapid Prohaskas Dienstgeber viel Spott, zumal der ORF, der um viel Geld die Europa-League-Rechte erworben hatte, im Herbst nicht Hinz gegen Kunz übertragen muss. Und zumindest für einen Abend hat Rapid auch die argen Image-Kratzer wegpoliert, die Salzburg dem österreichischen Klub-Fußball mit der Blamage gegen Düdelingen bescherte.

Viele der 16.000 begeisterten Zuschauer fragten sich in Hütteldorf: Warum spielen die Grünen nicht immer so? Genauso aber könnten die Spieler ihre Fans fragen: Warum benehmt Ihr Euch nicht immer so? So anständig, trotz aller Emotion.