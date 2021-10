Wieder keine Punkte für Peter Stöger in der Europa League

Trainer Peter Stöger muss mit seinem Club Ferencvaros Budapest in der Fußball-Europa-League weiterhin auf den ersten Punktgewinn warten. Der Wiener kassierte mit dem ungarischen Meister am Dienstag in der dritten Runde der Gruppe G eine 0:2-Auswärtsniederlage gegen Celtic Glasgow.

Die Partie wurde deshalb schon am Dienstag gespielt, weil auch Stadtrivale Glasgow Rangers in der Europa League vertreten ist und ebenfalls ein Heimspiel hat am Donnerstag. Zwei Spiele in der selben Stadt am selben Tag sind von Seiten der UEFA nicht erlaubt.

Dazu musste die Partie von Celtic am Dienstag bereits um 15.30 Uhr angepfiffen werden, damit sie aus Gründen der TV-Vermarktung vor den ersten Spielen der Champions League (Spielbeginn 17.45 Uhr britischer Zeit, 18.45 MEZ) fertig sind.