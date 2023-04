Benfica Lissabon stürmt diese Saison durch die portugiesische Liga und durch die Champions League. Trotz des 1:2 am Karfreitag gegen den FC Porto hat Benfica nach der zweiten Saisonniederlage noch sieben Punkte Vorsprung auf den Rivalen. In der Königsklasse hat Benfica noch kein Spiel verloren, ab Dienstag geht es um 21 Uhr gegen Inter Mailand um den erstmaligen Einzug ins Halbfinale. Und das alles dank eines Mannes namens „Chrrrrroger Schmiiiiiidt“, wie die Benfiquista ihren Trainer nennen. Der Deutsche machte aus Benfica eine Tormaschine, die es in 27 Liga-Spielen auf 68 Treffer bringt, in acht Spielen in der Champions League auf 23 Tore.