Wie Landesligist Paudorf zur Sensation im ÖFB-Cup der Frauen wurde

Es gibt sie noch, die Cup-Märchen mit unterklassigen Teams, die im Pokalbewerb nicht nur eine Überraschung schaffen. „Es ist das Größte, was der Verein jemals geschafft hat“, betont Sophia Hollerer. „Es ist eigentlich auch das Größte für das ganze Dorf. Alle reden über das Spiel.“

Das Spiel ist das Cup-Viertelfinale der Frauen und es findet am Samstag in Paudorf statt. Der Verein aus der Ortschaft südlich von Krems fordert ab 15 Uhr Kleinmünchen.

Schlager in Favoriten

Der achtfache Meister kooperiert mit BW Linz und spielt abseits des Cups in der Bundesliga. So wie sechs andere Viertelfinalisten. Der Schlager Austria – SKN St. Pölten steigt heute (20.15 Uhr) in der Generali Arena.