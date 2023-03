Ein neuer Anlauf beim ÖFB für mehr Breite im Frauenfußball

„Es bedarf weiterer Kraftakte. Dazu gehören auch infrastrukturelle Veränderungen“, fordert Fuhrmann.

Würde eine zweite Akademie, neben jener vom ÖFB betriebenen in St. Pölten, helfen? An sich schon, analysiert die Wienerin, aber: „Derzeit geben das die Zahlen allerdings noch nicht her. Wir haben zu wenige Top-Talente, um die auf zwei Standorte aufzuteilen.“