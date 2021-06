Wie das Sommermärchen zum deutschen Albtraum wurde

Der war als Chef des Organisationskomitees das Gesicht, der Botschafter, für manche auch das Maskottchen dieser WM. Vor dem Turnier hatte er alle 31 übrigen Teilnehmerländer bereist, während der Endrunde war er mit einem Privathubschrauber unterwegs, um nur ja kein Spiel zu verpassen. Beckenbauer war omnipräsent, schien geklont. 15 Jahre danach ist er aus der Öffentlichkeit so gut wie verschwunden, lebt in seiner Blase in Kitzbühel.

Neun Jahre nach der WM schob sich eine schwarze Wolke vor die rot-goldene Sonne. Am 16. Oktober 2015 berichtete das Magazin Spiegel, die WM 2006 sei mutmaßlich gekauft worden. Beim Bewerbungskomitee soll es eine schwarze Kasse gegeben haben, die der damalige Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus heimlich mit 10,3 Millionen Schweizer Franken (6,7 Millionen Euro) gefüllt haben soll. Der DFB bestritt die Vorwürfe vehement. Franz Beckenbauer brach zehn Tage danach sein Schweigen und bezeichnete den Deal mit der FIFA bezüglich eines WM-Zuschusses als Fehler. Kurz danach trat Wolfgang Niersbach als DFB-Präsident zurück.

Im März 2020 wurde Beckenbauer und Kollegen in der Schweiz der Prozess gemacht. Doch der einstige Kaiser der Herzen fehlte auf der Anklagebank, weil er ein schwaches Herz hat. Auch Theo Zwanziger, geschäftsführender DFB-Präsident jener Tage tauchte in Bellinzona nicht auf. Er hatte es mit den Augen. Angeklagt waren auch der damalige DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt und der spätere DFB-Präsident Wolfgang Niersbach. Die Herren vom DFB sollen 2005 die 6,7 Millionen Euro aus der Verbandskasse genommen haben, um einen Kredit zu tilgen. Den hatte Beckenbauer 2002 als WM-OK-Chef privat aufgenommen, um es an den notorisch korrupten FIFA-Funktionär Mohamed Bin Hammam nach Katar zu schicken. Die Verwendung des Geldes wurde verschleiert. Angeblich beteiligte sich der DFB an einer Kulturgala, die der Weltverband zum WM-Auftakt veranstalten wollte.

Das Geld floss tatsächlich nach Zürich zur FIFA, ging am selben Tag aber noch weiter an Beckenbauers Kreditgeber, den französischen Milliardär Richard Louis-Dreyfus. Wegen dieses Umwegs ermittelten die Schweizer, die auch den Ex-FIFA-Generalsekretär Urs Linsi anklagten, der das Geld an den Franzosen weiterleitete.

Im September vor einem Jahr schien die Ethik-Kommission der FIFA den Verwendungszweck für den entscheidenden Zahlungsstrom des WM-Skandals gefunden haben. Chefermittlerin Maria Claudia Rojas schrieb von „Bestechungsgeld“.