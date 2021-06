Frankreich gegen Deutschland: Das brisante Nachbarschaftsduell

Kylian Mbappé, der Feuerwehrmann

Die Bleus gehen sehr entspannt in den EM-Auftakt. So entspannt, dass sie schon wieder in alte Fehler zu verfallen drohten: Stürmer Olivier Giroud hatte sich zuletzt beschwert, dass er nicht genügend Bälle bekomme. Dass er das in aller Öffentlichkeit getan hat, erzürnte Kylian Mbappé dermaßen, dass er sich direkt an die Medien wenden wollte – Teamchef Didier Deschamps untersagte es, und so durfte der Jung- und Superstar erst am Sonntagabend sprechen.

Nach der Abkühlphase betonte der 22-Jährige, dass er mit der Aussage an sich kein Problem habe, „mir geht es in jedem Spiel ja selber 365-mal so. Aber ich hatte Olivier nach dem Spiel in der Kabine gesehen, und da hat er nichts gesagt. So etwas sollte aber in der Kabine bleiben.“ So groß, wie die ganze Angelegenheit medial gespielt wurde, sieht sie Kylian Mbappé freilich nicht. „Wir sind hier, um Frankreich zu vertreten, das ist das Wichtigste.“

Deschamps’ Stammpersonal ist eingespielt – die Startelf des Weltmeisters ist auf neun Positionen jene der WM 2018. Behält sie der „General“, wie er als Spieler genannt wurde, im Griff, ist der Titel drin. Und wenn nicht? In Frankreich erinnert man sich mit Grauen an die WM 2010, als die Spieler vor allem mit einem Sitzstreik auffielen und mit einem Punkt heimfuhren.