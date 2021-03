"Wichtigster Mann in der Geschichte": Gala von Barca-Star Messi

Rückstand verkürzt

Ab Sonntag wird Messi aller Voraussicht nach der Partie bei Real Sociedad alleiniger Rekordhalter sein. Mit einem Traumtor in der 13. Minute hatte der Argentinier den Torreigen gegen den Tabellenletzten eröffnet und mit Treffer Nummer zwei in der 90. Minute beendet. Mit nun 21 Treffern führt Messi auch die Torjägerliste vor seinem früheren Sturmkollegen Luis Suarez (Atletico Madrid/18) an.