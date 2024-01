Wett-Skandal bei Rapid-Match? Verband distanziert sich von Referee

Der türkische Fußball-Verband (TFF) hat auf die Vorwürfe der Manipulation beim Testmatch zwischen Rapid und dem 1. FC Slovacko in Belek durch einen Schiedsrichter reagiert. In einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme distanzierte sich der TTF von dem eingesetzten Referee und kündigte "ein rechtliches Verfahren bezüglich des Spiels" an.

