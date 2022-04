West Ham und Glasners Frankfurter im besonderen Duell der Emotionen

Aufmerksamkeit erregen auch die Klub-Bosse. "The Dildo Boys" kursiert als Spitzname in London, weil die Eigentümer David Sullivan und David Gold ihre Millionen in der Pornobranche gemacht haben.

Der wortgewaltige Peter Fischer wurde bereits 2000 zum Eintracht-Präsidenten gewählt. Der 66-Jährige positioniert sich dezidiert links und mit Verständnis für die Eigenheiten der Fanszene. Im ZDF warnte Fischer die berüchtigten "Hammers" – die in den 70er-Jahren West Ham zum Inbegriff eines Hooligan-Vereins machten – davor, die vielen angereisten Frankfurter rund ums Stadion anzugreifen: "Unsere Fans würden sicher nicht davonlaufen."

Erinnerung der Rapidler

In der Arena selbst wird wieder auffallen, dass beim Bau des Olympiastadions von 2012 nicht an rivalisierende Fanblöcke gedacht wurde. Im September berichteten mitgereiste Rapid-Fans, dass sie von 1-Pfund-Münzen getroffen wurden. West-Ham-Insider wissen, dass sich in dem angrenzenden, nur wenige Meter entfernten Sektor bewusst "Hammers"-Fans versammeln, die Lust an der Provokation haben und die schwersten Münzen Europas (zehn Gramm) in den Gästesektor werfen.

Nach dem 2:0 gegen Rapid wurden beide Vereine von der UEFA für Fan-Verfehlungen bestraft.