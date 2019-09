Wer soll Weltfußballer des Jahres werden?

Möchte man Messi die vier Gegentreffer anrechnen? Barcelona war auch im spanischen Cupfinale, hat aber 1:2 gegen Valencia verloren. Und Messi – er hat seine Pflicht mit dem Tor erfüllt. 36 Tore und 36 Vorlagen – Messi hat sich im Sommer zum dritten Mal in Folge den goldenen Schuh für den besten Torjäger Europas übergezogen.

Messi hat wie in den Jahren davor seine Kür erledigt, die darin besteht, Tore zu erzielen, Treffer aufzulegen, Torchancen zu kreieren. Aber Argentinien (Dritter bei der Copa America) und der FC Barcelona (Semifinal-Aus in der Champions League) haben die großen Titel verpasst – aufgrund defensiver Unzulänglichkeiten.

Warum soll Messi büßen?

Aber ist das ein wirklich triftiger Grund, einen Abwehrspieler zum besten Fußballer der Welt zu küren. Messi ist noch immer der beste Angreifer der Welt, er hat letztes Jahr wieder einmal abgeliefert. Nun soll er dafür büßen, dass manche seiner Teamkollegen nicht immer auf der Höhe der Schaffenskraft waren?

Es ist kein gutes Zeichen, wenn eine Auszeichnung nur nach Titeln vergeben wird. Diese mögen ein Indiz sein, dass ein guter Spieler zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Messi aber hat seine Leistung erbracht in einer Zeit, in der es beim FC Barcelona und im argentinischen Team nicht immer optimal gelaufen ist.

Günther Pavlovics