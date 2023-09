Wer nach dem Flick-Aus deutscher Bundestrainer werden könnte

Die Trennung von Flick ist nun eine zusätzliche Belastung, weshalb man bei der Suche nach einem Nachfolger nicht auch noch eine Millionen-Ablöse zahlen wird. Nicht nur deshalb wird Ralf Rangnick dem ÖFB erhalten bleiben, obwohl die eine oder andere Stimme im DFB schon davon spricht, dass es ein Fehler war, Rangnick nach dem Ende der Ära von Jogi Löw 2021 nicht kontaktiert zu haben.

Neues Zuhause

Der im Mai 2022 unterzeichnete Vertrag des 64-Jährigen beim ÖFB wird sich im Falle einer erfolgreichen Qualifikation für die EM 2024 um zwei Jahre bis 2026 verlängern. Und das ohne Ausstiegsklausel. Dazu kommt: Rangnick fühlt sich in Österreich pudelwohl und hat erst im Juni sein neues Zuhause am Obertrumer See bezogen. Rangnick hat auch bereits ein klares "Nein" zum DFB geäußert.

Bleiben Kandidaten wie Julian Nagelsmann und Stefan Kuntz (Türkischer Verband), die jedoch aus laufenden Verträgen ausgelöst werden müssten. Nagelsmann geht aktuell noch mit einem hoch dotierten Vertrag bis 2026 als Bayern-Angestellter spazieren. Der Rekordmeister würde ihn gern von der Payroll bekommen.

Günstiger zu haben wäre Oliver Glasner. Welch Auszeichnung, dass der Oberösterreicher von vielen deutschen Medien als ernsthafter Kandidat gehandelt wird. Doch Obacht: Auch Olympique Lyon soll aktuell die Fühler nach dem 49-Jährigen ausstrecken.