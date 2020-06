Wenn’s der Tormann drei Mal klingeln lässt

Otto Konrad wurde am 1. November in Graz geboren. Er spielte bei Sturm Graz, Austria Salzburg, Saragossa, Leoben und GAK. Mit Salzburg erreichte er 1994 das Finale im UEFA-Cup. Im Viertelfinale am 15. März 1994, Eintracht Frankfurt gegen Austria Salzburg, hielt Konrad im Elfmeterschießen zwei Elfmeter und verwandelte selbst den entscheidenden zwölften zum Aufstieg. Es war das wichtigste seiner drei Tore. In dieser Saison erzielte er auch ein Kopftor – gegen Stahl Linz. 1990 gab es gegen Leoben beim Stand von 3:0 einen Elfer für Sturm, den Konrad verwandelte. Danach lief er zur Cornerfahne und jubelte tanzend im Stil von Roger Milla.