Wenn Millionäre streiken müssen

Rien ne va plus: Im Konflikt um die Reichensteuer haben sich die Regierung und der Profi-Fußball in Frankreich nach einem gescheiterten Schlichtungstreffen nun endgültig in eine Sackgasse manövriert, aus der es nicht wirklich einen Ausweg zu geben scheint.

Präsident François Hollande empfing zwar unter der Woche im Pariser Élysée-Palast Vereins- und Verbandsvertreter und hörte sich auch deren Klagen an. Er weigert sich aber weiterhin, den Fußball von der geplanten 75-prozentigen Abgabe auf Einkommen von mehr als einer Million Euro pro Jahr zu verschonen, die alle Firmen des Landes ab 2014 zwei Jahre lang zahlen sollen. Auch die Gegenseite bleibt hart: Den für Ende November angekündigten Streik wollen die Fußballvereine nun auch durchziehen, teilte der Chef der Vereinigung der Profiklubs (UCPF), Jean-Pierre Louvel, mit.