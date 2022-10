Wenn es läuft: Glasner feierte in Königsklasse nächsten Prestigeerfolg

Den ersten Heimsieg in der Champions League überhaupt hat Oliver Glasner mit Eintracht Frankfurt zwar verpasst, die Nullnummer gegen den englischen Topclub Tottenham Hotspur war für den österreichischen Coach aber der nächste Prestigeerfolg auf europäischer Bühne. "Gratulation an die Spieler, das war ein sehr guter Auftritt", sprach der 49-jährige Oberösterreicher am Dienstagabend lobende Worte.

Mit vier Punkten nach drei Gruppenspielen hat der Europa-League-Champion noch alle Chancen auf den Aufstieg in die K.o.-Runde. "Die Gruppe ist sehr ausgeglichen, alles ist möglich. Am Ende werden vielleicht die direkten Vergleiche zählen. Um den gegen Tottenham zu gewinnen, wollen wir in London drei Punkte holen", kündigte Glasner an. Am kommenden Mittwoch steht das Gastspiel bei der Startruppe um Torjäger Harry Kane an. Die Gruppe D führt derzeit Sporting (6 Punkte) vor den Spurs und der Eintracht (beide 4) an, auch Olympique Marseille (3) hat noch alle Chancen aufs Weiterkommen.