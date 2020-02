Wenger und Capello loben UEFA-Sanktionen gegen ManCity

Trainer-Legende Arsene Wenger hat nach dem Europacup-Ausschluss von Manchester City das harte Durchgreifen der UEFA gelobt. "Die Regeln sind, wie sie sind, und müssen respektiert werden. Wer dabei erwischt wird, das zu umgehen, muss dafür bestraft werden", sagte der ehemalige Arsenal-Coach am Rande der Laureus World Sports Awards am Montag in Berlin.

"Wenn bewiesen wird, dass das mit Absicht gemacht wurde, muss das eben bestraft werden", betonte Wenger. Unterstützung bekam der 70-jährige Franzose bei einem Podiumsgespräch von Ex-Trainerkollege Fabio Capello. "Es ist eine starke Entscheidung", sagte der 73-jährige Italiener, der von 2007 bis 2012 englischer Teamchef.