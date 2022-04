Weltverband FIFA schaltete kostenlose Online-Plattform frei

Der Fußball-Weltverband hat eine umfangreiche Online-Plattform freigeschaltet. Auf FIFA+ können Interessierte ab Dienstag allein bis Ende des Jahres ĂŒber 40.000 MĂ€nner-, Frauen- und Jugendspiele aus den unterschiedlichsten Ligen und Wettbewerben aus 100 LĂ€ndern live sehen. Dazu komme laut FIFA-Angaben ein umfangreiches Archiv unter anderem mit Spielen von Weltmeisterschaften, Dokumentationen und einem Match Center mit Statistiken und Nachrichten.

In der ersten Phase ist FIFA+ in englischer, französischer, spanischer und portugiesischer Sprache zu sehen. Weitere Sprachen sollen laut FIFA noch in diesem Jahr folgen. Das Angebot ist kostenfrei und soll noch ausgebaut werden, erklĂ€rte der Weltverband. Der umstrittene FIFA-PrĂ€sident Gianni Infantino sprach bei dem Projekt laut Mitteilung von einem "Kulturwandel". Es beschleunige "die Demokratisierung des Fußballs".