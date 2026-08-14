Von Rapid zurück nach England: Neuer Klub für Andreas Weimann

Andreas Weimann setzt seine Karriere in England fort. Der 35-jährige Stürmer wechselt zu Cheltenham Town und unterschreibt beim Klub aus der vierten englischen Liga. Das gab der Verein am Freitag bekannt.

Weimann bringt reichlich Erfahrung aus dem englischen Profifußball mit. Seine Karriere begann bei Aston Villa, für den Klub aus Birmingham absolvierte er mehr als 100 Einsätze in der Premier League. Danach spielte der Wiener unter anderem für Watford, Derby County, die Wolverhampton Wanderers, Bristol City, West Bromwich Albion und die Blackburn Rovers. Zuletzt war er auch für seinen Jugendverein Rapid Wien tätig.