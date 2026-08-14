Von Rapid zurück nach England: Neuer Klub für Andreas Weimann
Andreas Weimann setzt seine Karriere in England fort. Der 35-jährige Stürmer wechselt zu Cheltenham Town und unterschreibt beim Klub aus der vierten englischen Liga. Das gab der Verein am Freitag bekannt.
Weimann bringt reichlich Erfahrung aus dem englischen Profifußball mit. Seine Karriere begann bei Aston Villa, für den Klub aus Birmingham absolvierte er mehr als 100 Einsätze in der Premier League. Danach spielte der Wiener unter anderem für Watford, Derby County, die Wolverhampton Wanderers, Bristol City, West Bromwich Albion und die Blackburn Rovers. Zuletzt war er auch für seinen Jugendverein Rapid Wien tätig.
In seiner bisherigen Laufbahn erzielte Weimann mehr als 100 Tore. Für die österreichische Nationalmannschaft kam der Angreifer auf 26 Einsätze.
„Kann es kaum erwarten“
Bei Cheltenham Town freut man sich auf die Erfahrung des Routiniers. Trainer Steve Cotterill bezeichnete Weimann als Spieler mit „bewährter Qualität“ und erwartet, dass er die Offensivmöglichkeiten seiner Mannschaft erweitert.
Auch Weimann zeigte sich nach dem geglückten Transfer zufrieden. „Ich bin sehr froh, dass der Transfer unter Dach und Fach ist, und kann es kaum erwarten, loszulegen“, sagte der Österreicher. Nach guten Gesprächen mit Cotterill freue er sich auf die neue Aufgabe und wolle „so viel wie möglich beitragen“.
Kommentare