Unter Tränen: Barca-Star Agüero beendet Karriere wegen Herzproblemen

Stürmerstar Sergio "Kun" Agüero vom FC Barcelona hat wegen seiner Herzprobleme mit 33 Jahren seine Karriere als Profifußballer für beendet erklärt. "Das ist ein sehr harter Moment für mich, aber die Gesundheit steht an erster Stelle", sagte der Argentinier am Mittwoch im Camp-Nou-Stadion in Barcelona weinend und mit gebrochener Stimme.