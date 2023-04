Wegen Cup-Finale: Liga-Spiele von Sturm und Rapid verschoben

Wie geplant sind die Spiele der ÖFB-Cup-Finalisten Rapid Wien und Sturm Graz in der 27. Runde der Fußball-Bundesliga vorverlegt worden. Da das Endspiel am Sonntag, 30. April (20.30 Uhr), in Klagenfurt über die Bühne geht, absolvieren die beiden Vereine ihre Liga-Partien nun schon vier Tage früher am Mittwoch, 26. April.