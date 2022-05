Wechsel zu Hannover: Louis Schaub macht es seinem Vater gleich

Louis Schaub geht von der ersten in die zweite deutsche Bundesliga. Der ÖFB-Nationalspieler, dessen Vertrag beim 1. FC Köln ausläuft, wechselt ablösefrei zu Zweitligist Hannover 96. Nach Angaben der Niedersachsen vom Dienstag unterschrieb der 27-Jährige für drei Jahre bis 2025. Bereits Louis' Vater Fred Schaub stürmte in den 1980ern zweieinhalb Jahre im 96-Trikot und stieg mit dem Klub 1985 in die Bundesliga auf.

Das dürfte nun auch das Ziel des Mittelfeldspielers sein. "Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich nun für denselben Klub spielen kann, für den auch mein Vater gespielt hat", erklärte Schaub, der in der gerade beendeten Bundesligasaison zu 28 Einsätzen bei den Kölnern gekommen war und dabei ein Tor erzielt hatte. "Louis hat schon auf hohem Niveau gezeigt, dass er ein Spiel mit seinen Aktionen bereichern und entscheidend beeinflussen kann", freute sich Hannover-Sportdirektor Marcus Mann über die Verstärkung durch den Ex-Rapidler.