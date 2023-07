West-Ham-Star Declan Rice wird zum britischen Rekord-Transfer

Von ManCity bis Bayern

Ob der 24-jĂ€hrige Rice am Sonntag mit seiner neuen Mannschaft zu einer USA-Reise aufbrechen kann, blieb zunĂ€chst offen. Bevor sich Rice mit Arsenal auf einen Transfer geeinigt hatte, waren mehrere Klubs an seiner Verpflichtung interessiert gewesen. Zuletzt soll Manchester City aus dem Wettbieten ausgestiegen sein. Auch dem FC Bayern MĂŒnchen wurde ein Interesse an Rice nachgesagt. FĂŒr West Ham bestritt er insgesamt 245 Pflichtspiele, in der vergangenen Saison gewann er mit dem Klub die Conference League.