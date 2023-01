Auf den Spuren von ÖFB-Star Arnautovic: Wöber bringt wieder Millionen

Und dann ging alles sehr schnell. Nach einem halben Jahr ohne Österreicher gibt es wieder ein Stück Rotweißrot in der englischen Premier League. Maximilian Wöber unterschrieb Dienstagvormittag bei Leeds United für viereinhalb Jahre bis 2027, bekam das weiße Leiberl mit der Nummer 39 und könnte schon am Sonntag in der dritten Runde des FA-Cup gegen Cardiff sein Debüt geben.