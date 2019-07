Wechsel fixiert: Rapid holt Japan-Stürmer Kitagawa

" Koya Kitagawa ist ein sehr interessanter Spieler, den wir über einen längeren Zeitraum beobachtet haben, auch in Japan beim Training. Er wollte unbedingt zu uns wechseln und wir, allen voran unser Trainerteam um Didi Kühbauer und auch ich, sind überzeugt, dass er eine echte Verstärkung für uns sein wird", äußert sich Sportchef Zoran Barisic.

"Ich wollte unbedingt nach Europa"

Kitagawa besteche "durch seine Dynamik, gute Spielstärke und -intelligenz und seine Schnelligkeit. Zudem ist er beidbeinig und kann in der Offensive fast auf jeder Position spielen." Der am Wochenende 23 Jahre alt gewordene Stürmer freut sich auf die Aufgabe: "Ich wollte unbedingt nach Europa und freue mich sehr, dass dieser Karriereschritt nun gelungen ist und blicke nun den ersten Tagen bei diesem Verein mit großer Geschichte in der weltbekannten Stadt Wien mit großer Spannung entgegen."