Was bringt Salzburg der Champions-League-Triumph gegen Genk?

Was war nicht alles geunkt worden, als Salzburg im Sommer nicht nur Erfolgstrainer Marco Rose, sondern auch mehr als die halbe Stammelf ziehen ließ. "Harakiri mit Anlauf" sei dies - und das just vor der ersten Saison in der Champions League, in der man sich nur blamieren könne.

Genau das Gegenteil ist der Fall: Mit einem 6:2-Kantersieg gegen Belgiens Meister KRC Genk ist Salzburg in die Champions League gestartet. Noch nie hat ein Debütant in seinem ersten Match in der Königsklasse so viele Tore erzielen können. Und nicht nur das: Es war der höchste Sieg einer österreichischen Mannschaft in der europäischen Eliteliga.