Salzburg-Trainer Marsch: "Wir können noch besser spielen!"

Erling Håland, der Spieler der Partie, über das frühe 1:0: „Das war das beste Gefühl, das ich jemals hatte in meinem Leben. Wir dürfen jetzt aber noch nicht an Liverpool denken“, meinte der dreifache Torschütze, der natürlich auch von seinem Trainer Lob bekam: „Er ist in jeder Situation torgefährlich und sehr schwer zu verteidigen – und er ist ein guter Junge und guter Mensch. Jeder in der Mannschaft liebt ihn. Er hat eine besondere Persönlichkeit.“

Für Jesse Marsch selbst war es „super. Wir haben einen hohen Standard und große Ziele. Wir sprechen jeden Tag über Mentalität und Einstellung, es ist wichtig, dass sie das immer an den Tag legen. Aber ganz ehrlich: Wir können besser spielen und werden gegen Liverpool und Napoli auch besser spielen müssen.“