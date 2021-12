Warum Skisprung-Star Michael Hayböck zum WSG Tirol-Fan wurde

Michael Hayböck hat es die WSG vor allem aus familiären Gründen angetan. Sein jüngerer Bruder Alexander (26), der es als Skispringer einst bis in den Kontinentalcup geschafft hat, ist einer der Physiotherapeuten, die sich um die Kicker des Tabellenneunten kümmern. "Deswegen sind die Spiele für mich Pflicht", erzählt Michael Hayböck.

Der 30-Jährige arbeitet nach einer Bandscheiben-Operation am Comeback. Läuft alles nach Plan, könnte er noch in dieser Woche in Seefeld seine ersten Sprünge absolvieren.