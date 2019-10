Warum Serge Gnabry bei Schweigeminute für Halle-Opfer grinste

"Halt die Fresse!"

Vor dem Anpfiff gab es nämlich eine Schweigeminute für die Opfer des Terroranschlags in Halle an der Saale. Während die meisten der 22 sich gegenüber stehenden Männer in sich gingen, konnte sich Gnabry einen Grinser nicht verkneifen.

Was ging in dem 24-Jährigen eigentlich vor? Gnabry hörte ebenso wie die anderen 44.197 Zuschauer im Signal Iduna Stadion, wie ein Zuschauer mitten in der Schweigeminute plötzlich laut anfing, die deutsche Nationalhymne zu singen. Ein anderer Zuschauer zeigt Courage, ruft noch während der Schweigeminute in Richtung des respektlosen Fans "Halt die Fresse!"

Während die Zuschauer die Geste des protestierenden Fans mit Applaus honorierten, schwenkten die TV-Kameras auf Serge Gnabry, der mit einem Lacher auf die kuriose Szene reagiert. Und: Er war nicht allein, denn auch Tormann Marc-André ter Stegen, der Innenverteidiger Niklas Süle und Debütant Luca Waldschmidt mussten schmunzeln.