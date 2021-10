Warum Salzburgs Aufstieg ins CL-Achtelfinale nur noch Formsache ist

Fünf Gründe, warum es für Salzburg heuer so gut läuft:

Lust und Leidenschaft bestimmen das Spiel

„Es ist einfach unglaublich hier zu spielen und es macht unheimlich viel Spaß“, schwärmt Karim Adeyemi, „wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir gegen jeden Gegner in der Gruppe gewinnen können. Ich glaube, man merkt an unserem Spiel, dass wir da absolut Lust haben.“ Mit den Transferspekulationen um seine Person geht er laut eigenen Angaben locker um: „Mein Fokus liegt bei Salzburg. Ich will das Achtelfinale erreichen, dann schauen wir weiter.“