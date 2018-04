Warum Rapid den Vertrag mit Trainer Djuricin verlängern wird

Vor zehn Jahren hat Rapid zum letzten Mal den Titel gewonnen. Vorentscheidend war der Sprung an die Tabellenspitze mit dem legendären 7:0 in Salzburg in Runde 31.

Dass auch damals nicht alles golden war, was heute glänzt, zeigt ein Blick auf die Punkteanzahl: 54. Zehn Jahre später haben die Hütteldorfer nach Runde 31 einen Punkt mehr, also 55 – und trotzdem keine Chance auf den Meistertitel.

Was ist also von der aktuellen Rapid-Saison zu halten? Die Entscheidungsträger haben sich mit der Einschätzung lange schwergetan und damit auch die Zukunft von Trainer Goran Djuricin offen gelassen.

Fredy Bickel will bis spätestens Ende April Klarheit. Das Argument des Sportdirektors: Der Chefcoach soll den anstehenden Kaderumbruch mitgestalten können. Noch vor Saisonende will Bickel einen neuen Mittelstürmer kaufen. Sollte doch noch ein neuer Übungsleiter gesucht werden, wäre Rapid für eine gemeinsame Abstimmung der offenen Personalfragen ohnehin spät dran.