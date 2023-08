"Warum ein Mann?": Wiegman als Nachfolgerin von Southgate im Gespräch

Die Niederländerin Wiegman spielt mit Englands Fußballerinnen am Sonntag in Sydney gegen Spanien um den Titel bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Ihr Vertrag beim Verband läuft bis 2025. Für die Männer ist seit 2016 Ex-Nationalspieler Southgate (Vertrag bis 2024) verantwortlich.

➤ Mehr lesen: Frauen in der Minderheit - nur noch eine Trainerin bei der WM