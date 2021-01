Warum der Rapidler Fountas gegen Admira ausgeschlossen wurde

Ausschlüsse in Testspielen sind so unnötig wie ein Kropf, die braucht nicht einmal jener Klub, der eigentlich in Überzahl spielen würde, weil dies den Übungscharakter zerstört. Und auch für den Schiedsrichter bedeutet eine Rote Karte nur Mehrarbeit, muss er doch einen detaillierten Bericht an den Strafsenat verfassen.

Dementsprechend großzügig werden solche Spiele meist geleitet. Doch manches Mal passieren so gravierende Dinge, die kein Schiedsrichter übersehen kann – so geschehen auch am Freitag beim Testspiel zwischen Rapid und Admira (3:1). Schiedsrichter Grobelnik zeigte dem Hütteldorfer Taxiarchis Fountas in der 15. Minute die Rote Karte.