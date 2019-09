Warum der FC Barcelona um Lionel Messi zittert

Wer einen Rundgang durch das imposante Camp Nou in Barcelona macht, dem wird unmissverständlich klar gemacht: Der beste Fußballer, den es auf diesem Planeten je gegeben hat, heißt Lionel Messi. Darüber wird nicht diskutiert, das ist unumstößliche Tatsache bei den Katalanen. "The GOAT" steht dort, The Greatest Of All Time.