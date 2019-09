Messi bedauert gescheiterte Neymar-Rückkehr zum FC Barcelona

Nie geplant

Laut Barcelonas Vereinspräsident Josep Maria Bartomeu hatten die Katalanen einen Transfer nie geplant. Ein dennoch möglicher Transfer soll aber an den zu hohen Forderungen von PSG gescheitert sein.

Ob Barcelona wirklich alles versucht habe, wisse er nicht, meinte Messi. Er habe nicht viele Informationen über die Verhandlungen gehabt. „Was ich weiß, ist, dass Neymar hoffte, dass es klappen würde“, sagte der 32 Jahre alte Messi.

Er widersprach in den Interview auch, dass er letztlich entscheide, was der Verein mache. „Das ist ganz klar nicht der Fall“, betonte Messi, dessen Comeback im Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund am kommenden Dienstag zumindest nicht ausgeschlossen ist. Man werde sehen, "ob ich rechtzeitig für Dortmund oder Granada wieder fit bin", sagte der Superstar, der sich Anfang August bei seinem Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison eine Wadenverletzung zugezogen hatte. Er bestritt bisher in dieser Spielzeit noch keine Partie.