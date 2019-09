Messi kann Barcelona angeblich 2020 ablösefrei verlassen

Loyalität

El Pais sieht ebenfalls keine allzu große Gefahr, dass Barca seinen herausragenden Spieler bereits in wenigen Monaten verlieren könnte. "Die Beziehung beruht auf Loyalität zwischen Messi und Barcelona", schrieb die Zeitung.

Außerdem wurde auf weitere ähnliche Vereinbarungen beim spanischen Meister in der Vergangenheit hingewiesen. Auch die Klub-Legenden Andres Iniesta, Xavi und Carles Puyol durften Barcelona unentgeltlich verlassen. Iniesta wechselte ablösefrei nach Japan, Xavi ging nach Katar, Puyol musste seine Laufbahn wegen einer Verletzung beenden, bevor es zu einem Transfer kam.

Messi deutete in der Vergangenheit des öfteren an, seine Laufbahn bei seinem Heimatklub Newell's Old Boys in Rosario beenden zu wollen, nannte dabei aber keinen konkreten Zeitpunkt.